Форвард СКА подписал контракт с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»

Центральный нападающий петербургского СКА Николай Прохоркин принял решение подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщает «Р-Спорт».

По словам спортсмена, он договорился с американским клубом об однолетнем контракте. «Лос-Анджелес, конечно, дорогой город, но прямо сейчас «Кингз» — самая приятная команда для игрока, которому нужно пробиваться. Это даже лучше, что там сейчас переполох, в этом переполохе можно влиться и завоевать свое место в составе», — объяснил свое решение Прохоркин.

Он также рассказал, что у него был разговор с генеральным менеджером команды Робом Блэйком, который заявил, что в «Кингз» для Прохоркина найдется место, так как в коллективе существует дефицит центральных нападающих.

«Дай бог, чтобы все прокатило. Пока не говорил с Ильей Ковальчуком (российским нападающим, выступающим в составе «Лос-Анджелес Кингз»), будет еще время. Не то, что бы я добился сверхвысот в России, но мне нужно расти, переходить в лигу, где играют все лучшие», — заключил спортсмен.