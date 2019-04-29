Иркутские приставы сняли клип со словами «долги растут, долги плати»

Судебные приставы из Иркутской области выпустили музыкальное видео, в котором призвали россиян своевременно выплачивать долги. Ролик опубликован на канале регионального управления ФССП в YouTube. В ведомстве так решили привлечь внимание к акции «Узнай о своих долгах», сообщили в региональном ведомстве телеканалу «Вести.Иркутск».

«Исполнительный лист получил, совсем не беда. /

Исполнить его поспеши в срок. В судебный срок. /

Но знай, никто тебе не простит ничего», — поют сотрудницы УФССП в песне.

Видео: УФССП России по Иркутской области / YouTube

Также в песне они напомнили, что необходимо платить алименты словами «детей бывших нет, не бросай детей своих». «Долги, долги растут, долги плати, иначе будешь ограничен в праве выезда ты», — спели они. «Арест счетов, машин, квартир пошли торги. Разные способы розыска знаем мы», — также говорится в тексте песни.

В ролике снялись сотрудницы регионального отделения ведомства. «Мы рады, что такой резонанс, что это всколыхнуло общественность. Мы достигли того, чего хотели», — заявила снявшаяся в клипе психолог УФССП по Иркутской области Анастасия Рыжова.