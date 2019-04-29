«Газпром» выразил уверенность в запуске «Турецкого потока» в 2019 году

«Газпром» выразил уверенность в запуске «Турецкого потока» в 2019 году

Замначальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога заявил, что компания уверена в том, что газопровод «Турецкий поток» будет запущен до конца 2019 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Глубоководная укладка уже завершена, сейчас заканчиваются работы по приемному терминалу, что касается морского участка. «Газпром» вместе с партнером, компанией Botas, осуществляет работы по строительству сухопутного транзитного участка», — сказал Хандога, добавив, что в Турции также ведутся работы по сварке и строительству трубы.

Он добавил, что строительство продолжений «Турецкого потока» находится вне компетенции «Газпрома», оно реализуется национальными транспортными операторами.

О том, что строительство «Турецкого потока» вошло в финальную стадию, оператор проекта South Stream Transport B.V. заявил 19 марта. Тогда рабочие закончили сварку двух частей газопровода.