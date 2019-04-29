Экс-главу головного предприятия «Роскосмоса» арестовали по делу о хищении

Бывший руководитель НПО «Техномаш» (головное предприятие госкорпорации «Роскосмос») Дмитрий Панов арестован до 24 июня. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Валентина Норбах.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что Панов был задержан 24 апреля. Позднее об этом также написал «Коммерсантъ». По данным издания, он является фигурантом дела о хищении при реконструкции Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности. Ущерб оценивается в 410,2 млн руб.

Панов пришел «Техномаш» в 2012 году. Он занимал должности первого заместителя гендиректора, а затем исполняющего обязанности гендиректора.

После смены в 2018 году руководителя «Роскосмоса» на предприятиях отрасли, таких как РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», ЦЭНКИ, и др. начались масштабные кадровые перестановки.