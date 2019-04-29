ФСБ показала видео задержания агитаторов ИГ в Подмосковье

Федеральная служба безопасности опубликовала запись задержания семерых человек, подозреваемых в участии в деятельности ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

На этом видео показано, как бойцы Специального отряда быстрого реагирования (СОБР, входит в Росгвардию) вбегают в дом, а затем надевают наручники на человека, лежащего на полу. Также есть кадры обыска еще одного человека у машины Следственного комитета. Затем на видео сотрудники правоохранительных органов осматривают предмет, похожий на пистолет.

Видео: ФСБ

Ранее в понедельник Следственный комитет сообщил, что в Подмосковье была раскрыта ячейка членов ИГ, которые занимались вербовкой новых сторонников, а также призывали нападать на силовиков.

Уголовное дело было заведено по статье об участии в деятельности террористической группировки, власти устанавливают других возможных членов ячейки.