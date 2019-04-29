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Мосгордума отклонила законопроект о порядке применения реагентов

Мосгордума отклонила проект закона, который предполагал изменение порядка использования противогололедных реагентов. Об этом сообщается на сайте МГД.

Поправки внес совет депутатов муниципального округа Якиманка. Глава округа Андрей Морев заявил, что законопроект предлагал не использовать реагенты там, где расположены образовательные учреждения, детские и спортивные площадки, организации здравоохранения, а также особо охраняемые природные территории и зеленые массивы. Документ предусматривал применение реагентов на придомовых территориях с согласия собственников жилья.

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Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова заявила, что применение реагентов уже регламентировано правилами и инструкциями. Она добавила, что их состав и влияние на природу и человека проверяют в лабораториях.

«Возможно, есть нарушения в технологии применения и хранения. В этом случае необходимо привлекать нерадивых сотрудников к административной ответственности. Такая возможность также прописана законодательно», — сказала она.

В начале февраля группа московских депутатов подала иск в Тверской суд к столичному департаменту жилищно-коммунального хозяйства. Он касался использования химических противогололедных реагентов. По их мнению, они негативно влияют на экологию и здоровье людей. При этом в конце января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что рост хронических заболеваний в Москве не связан с использованием реагентов.

Теги: Мосгордума, реагенты, законопроект
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