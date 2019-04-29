В Мосгордуме одобрили увеличение штрафов за зацепинг до 5 тыс. руб.

В Мосгордуме одобрили увеличение штрафов за зацепинг до 5 тыс. руб.

Депутаты Мосгордумы одобрили новую версию законопроекта об увеличении штрафов за зацепинг, сообщается на сайте столичного парламента. Документ будет внесен в Госдуму.

Согласно проекту, при первом нарушении будут выписывать административные штрафы на сумму от 700 до 1,5 тыс. руб., а при повторном — до 4–5 тыс. руб. В настоящее время за зацепинг предусмотрен штраф в 100 руб.

С предложением усилить штрафы за зацепинг Мосгордума выступала еще в октябре 2018 года. В прошлой редакции предлагалось увеличить максимальный первичный штраф до 2,5 тыс. руб. Тогда Госдума, некоторые министерства и ведомства высказали замечания к законопроекту, и его направили на доработку.

«Ранее комиссия Московской городской думы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам рассмотрела законопроект и рекомендовала его к принятию. Поправки направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан на территории всей Российской Федерации», — сообщила автор законопроекта Инна Святенко.

Зацепинг — проезд на крышах, подножках автобусов, поездов и других видов транспорта. Административные протоколы будут составлять как сотрудники транспортного надзора, так и представители полиции.