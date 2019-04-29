Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина

Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина

Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Валентина Норбах.

«РИА Новости» добавляет, что прокурор попросил признать Подпорина виновным по ч. 2 ст. 243 УК (уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия). Гособвинитель назвал действия мужчины «обычным варварством». По его мнению, они не имеют отношения к борьбе за историческую справедливость.

ТАСС сообщает, что прокурор также предложил оставить за потерпевшими право рассматривать иск в рамках гражданского судопроизводства. Эту позицию поддержала защита Подпорина.

В мае 2018 года Игорь Подпорин разбил стекло и повредил картину Репина металлической стойкой ограждения. Мужчину арестовали, он признал свою вину. При этом обвиняемый назвал картину ложью и заявил, что «Иван Грозный причислен к лику святых». Впоследствии он также рассказал, что повредил полотно из-за того, что оно вызвало у него неприятные ощущения.