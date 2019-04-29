«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по требованию «Нафтогаза»

ПАО «Газпром» оспорило в люксембургском суде арест активов по требованию «Нафтогаза Украины». Об этом сообщается в годовой отчетности российской компании по МСФО за 2018 год (pdf).

В документе отмечается, что 15 февраля текущего года «Нафтогаз» направил уведомление об аресте задолженности и активов «Газпрома» в Люксембурге в адрес местных подразделений крупнейших банков и компании «Газ Капитал С.А.».

«15 апреля 2019 года ПАО «Газпром» в целях защиты своих прав обратилось в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс», — говорится в отчете.

Спор между «Нафтогазом» и «Газпромом» начался в 2014 году. Он касается недопоставки газа по договорам транзита. В 2018 году Стокгольмский арбитражный суд постановил, что российская компания должна выплатить «Нафтогазу» около $2,6 млрд. «Газпром» добился приостановки исполнения этого решения, но впоследствии «Нафтогаз» обжаловал его в суде.