В Суворовском училище объяснили показ Путину роботов из Южной Кореи

Заместитель начальника Суворовского училища Владимир Штарев рассказал о разработках воспитанников военно-учебного заведения в области робототехники. На прошлой неделе они продемонстрировали их президенту Владимиру Путину. Старшая и средние группы училища, по словам Штарева, занимаются программированием микроконтроллеров Arduino. Об этом замначальника заведения сообщил РБК.

«Они [суворовцы] как раз разработали автономную систему распознавания голосовых команд без использования облачных сервисов», — указал Штарев, добавив, что воспитанники «записывают голос, то есть целую базу команд». Программа впоследствии сравнивает озвученные команды с базой частотных команд и выдает тот или иной сигнал.

«А наши мальчишки сделали так, что эта команда преобразуется в Bluetooth-сигнал и превращается в движения роботов», — добавил он, отметив, что этот модуль управления суворовцы и представляли президенту. «Он создан на базе Arduino нашими учениками», — заявил Штарев.

Свои разработки в области робототехники воспитанники Суворовского училища показали Путину 23 апреля. Среди них были роботы, которые реагируют на звуки и могут распознавать голос. Один из воспитанников тогда дал им команду отжаться и сделать зарядку, стоя на голове. Роботы это выполнили.