В Петербурге суворовцы показали Путину отжимающихся роботов

В Санкт-Петербурге воспитанники Суворовского училища показали президенту Владимиру Путину свои разработки в области робототехники. Об этом сообщает «РИА Новости».

Путин посетил центр дополнительного образования училища, который оснащен мастерскими по авиа- и судомоделированию и робототехнике. Воспитанники показали президенту летающие модели самолетов времен Великой Отечественной войны.

Видео: RIA_KremlinPool

Суворовцы также продемонстрировали Путину прототип робота-минера, который может устанавливать мины на песчаном грунте. Некоторые из представленных роботов могут распознавать голос. Один из воспитанников дал им команду отжаться и сделать зарядку, стоя на голове.