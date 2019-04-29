Знарок стал главным тренером хоккейного клуба «Спартак»

Экс-главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок стал главным тренером московского ХК «Спартак», сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт со специалистом подписан по схеме «1+1» (контракт на год с возможностью продления еще на год. — РБК).

Как заявил генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов, Знарок доказал свою состоятельность на международном уровне, однако, приглашая его в клуб, руководство ориентировалось не на регалии, а на его видение принципов работы тренерского штаба. «Наши взгляды на хоккей совпадают, это широко известно. Именно поэтому переговоры о его приходе в клуб не заняли много времени», — отметил Жамнов. Он добавил, что уже ведется активная работа по формированию команды.

Знарок был главным тренером сборной России по хоккею в 2014–2018 годах, в 2016–2018 годах работал главным тренером клуба СКА. В 2014 году сборная России под его руководством выиграла чемпионат мира, в 2018 — Олимпиаду (впервые за 26 лет).