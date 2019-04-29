Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«28 числа в полицию поступила телефонограмма из медучреждения. У мальчика диагноз — ранение от пневматического пистолета», — сказали в пресс-службе. По данным ведомства, в ходе опроса медиками мальчик пояснил, что ранение он получил во время репетиции спектакля. Полиция начала проверку.

Пресс-служба департамента образования Москвы со ссылкой на директора школы «Покровский квартал» Илью Новокрещенова сообщила РБК, что в ходе репетиции спектакля по произведению Владимира Сологуба «Беда от нежного сердца» один из учащихся 8-го класса «вошел в образ» и вместо реквизита взял принесенный из школы игрушечный пистолет.

«Ребята начали дурачиться, и одна из пластмассовых пулек попала школьнику в нос. При этом никакой боли или испуга у мальчика не было», — сообщил директор. По его словам, ребенка оперативно отвезли в травмпункт и достали пульку. «По словам медиков, состояние школьника не вызывает опасений и беспокойства. В тот же день мальчика отпустили домой, а сегодня он как обычно посещает занятия», — рассказал Новокрещенов. По его словам, с сотрудниками школы и учениками провели дополнительный инструктаж по технике безопасности.