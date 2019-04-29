Суд дал пермскому подростку 7 лет колонии за нападение на школу

Суд дал пермскому подростку 7 лет колонии за нападение на школу

Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор второму подростку, обвиняемому в нападении на учеников и преподавателя школы № 127 в январе 2018 года. Ему назначили принудительное лечение и семь лет в воспитательной колонии, сообщает местное издание 59.ru.

Обвиняемого признали виновным в покушении на убийство 29 человек. Суд также назначил ему амбулаторные посещения психиатра.

По данным следствия, во время нападения обвиняемый стоял у двери не позволял пострадавшим сбежать.

Нападение в школе №127 произошло 15 января 2018 года. Двое подростков в масках с ножами накинулись на учеников четвертого класса и их преподавателя. Пострадали 15 человек, в том числе учительница Наталья Шмагулина, которая получила множество ран. Нападавшие попытались совершить самоубийство, однако их задержали.

В декабре 2018 года одного из подростков приговорили к десяти годам и восьми месяцам лишения свободы в воспитательной колонии.