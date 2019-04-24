В Москве задержали похитившую икону из храма женщину

В Москве сотрудники полиции задержали 52-летнюю женщину, которая вынесла икону «Взыграние младенца» из храма Всемилостивого Спаса во время службы. Об этом РБК рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция возбудила уголовное дело о грабеже (ст. 161 УК РФ). Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Настоятель храма заявил о пропаже иконы 23 апреля. Он сообщил, что женщина открыто вынесла образ во время вечерней литургии, после чего уехала на своей машине. Очевидцам удалось запомнить часть номера ее автомобиля. Они сообщили его полиции.

При обыске в квартире женщины обнаружили украденную икону. Сотрудники полиции изъяли ее и вернули в храм.