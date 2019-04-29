Общество , 07:22
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Роструд напомнил россиянам о двухдневной рабочей неделе и пяти выходных
Россиян на этой неделе ожидает двухдневная рабочая неделя из-за празднования 1 мая и переноса праздничных дней, которые были в начале этого года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роструда.
В ведомстве напомнили, что у россиян появится возможность отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. Рабочие дни на этой неделе — 29 и 30 апреля.
Кроме того, во вторник продолжительность рабочего дня будет сокращена на час, так как 30 апреля — это предпраздничный день.
Следующая рабочая неделя тоже будет сокращенной — трехдневной. 9—12 мая будут выходными,
Ранее Роструд напоминал о длинных выходных на майские праздники. Как отмечали в ведомстве, в следующий раз у россиян появится возможность более двух дней в ноябре.