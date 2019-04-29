Роструд напомнил россиянам о двухдневной рабочей неделе и пяти выходных

Россиян на этой неделе ожидает двухдневная рабочая неделя из-за празднования 1 мая и переноса праздничных дней, которые были в начале этого года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роструда.

В ведомстве напомнили, что у россиян появится возможность отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. Рабочие дни на этой неделе — 29 и 30 апреля.

Кроме того, во вторник продолжительность рабочего дня будет сокращена на час, так как 30 апреля — это предпраздничный день.

Следующая рабочая неделя тоже будет сокращенной — трехдневной. 9—12 мая будут выходными,

Ранее Роструд напоминал о длинных выходных на майские праздники. Как отмечали в ведомстве, в следующий раз у россиян появится возможность более двух дней в ноябре.