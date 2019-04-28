Неизвестный застрелил водителя фуры на трассе М-4 «Дон» под Ростовом

Неизвестный на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области застрелил водителя фуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье, 28 апреля, ​в районе развязки перед поворотом на город Шахты. В настоящее время устанавливается личность стрелявшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Ранее в результате съезда автомобиля в реку Дон в Ростовской области погибли пять человек. Машина съехала в реку из-за того, что водитель не справился с управлением. По данному факту проводится доследственная проверка.