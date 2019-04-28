СК уточнил число погибших при падении машины в реку в Ростовской области

СК уточнил число погибших при падении машины в реку в Ростовской области

В результате съезда автомобиля в реку Дон в Ростовской области погибли пять человек, сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.

По данным следователей, утонул водитель автомобиля и еще четыре пассажира. К настоящему моменту удалось обнаружить тела троих погибших, ведется поиск еще двоих.

Уточняется, что машина съехала в реку из-за того, что водитель не справился с управлением. По факту произошедшего ведется доследственная проверка.

Ранее в УГИБДД сообщали, что жертвами случившегося стали четыре человека. На место были направлены спасатели, включая водолазов, и кран на автомобиле МАЗ, который должен вытащить машину на берег.