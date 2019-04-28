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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Во время автошоу в Орле автомобиль наехал на зрителей

В Орле в ходе автошоу легковой автомобиль въехал в зрителей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя УМВД региона.

По ее словам, водитель автомобиля ВАЗ 1990 года рождения наехал на пешехода 2000 года рождения. В результате последнего госпитализировали с травмой ног. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как уточняет издание «Орловские новости», инцидент произошел на территории комплекса ГРИНН на Кромском шоссе. Сначала там проходила выставка автомобилей, после чего организаторы устроили заезды. По данным издания, пострадавший получил переломы нижних конечностей.

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Автомобиль сбил шестерых пешеходов на Невском проспекте в Петербурге

Ранее в апреле на Невском проспекте в Петербурге автомобиль после столкновения с другой машиной вылетел на тротуар и наехал на пешеходов. В результате пострадали шесть человек, включая ребенка.

Теги: ДТП, Орел, автошоу
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