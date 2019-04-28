«Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в Калуге

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, передает «РИА Новости».

По данным пресс-службы, авиакомпания получила разрешения от авиационных властей России на выполнение рейсов Жуковский — Париж с ноября 2018 года. При этом французские власти сочли Жуковский четвертым аэропортом Москвы и не дали авиакомпании разрешения на прямые рейсы из-за ограничения полетов между столицей России и Францией, указал авиаперевозчик.

«Для обеспечения рейса было принято решение выполнить его с посадкой в Калуге, для чего авиакомпания получила однократное разрешение от властей Франции», — сообщили в пресс-службе.

Ранее пассажир рейса, гендиректор агентства AG Loyalty Наталья Максвелл-Джексон, сообщила «Говорит Москва», что авиакомпания не предупредила клиентов о том, что рейс не является прямым. По ее словам, ни у одного из пассажиров в билете не было указано, что самолет сделает посадку в Калуге. «Сейчас мы собрали около 100 подписей и собираемся подать в суд, потому что это мошенничество», — сказала она. Максвелл-Джексон также сообщила, что пассажирам никак не объяснили ситуацию, а задержка составила около трех-четырех часов.