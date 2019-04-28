В Совфеде сочли бесперспективным предложенный в Германии план по Донбассу

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что у предложенного фракцией Свободной демократической партии Германии (СвДп) плана урегулирования ситуации в Донбассе нет никаких перспектив. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Перспектив у такого плана нет ни малейших: жителей юго-востока Украины запугать невозможно, отступать им с учетом тенденций последних пяти лет на Украине некуда», — сказал Косачев. Он добавил, что в контексте урегулирования речь должна идти только о защите политических, социально-экономических и гражданских прав жителей Донбасса.

Ранее газета Bild сообщила, что члены фракции СвДП в бундестаге приняли документ, в котором содержатся предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Документ, в частности, предлагает расширить миссию содействия Украине, для чего, по мнению депутатов, в страну следует направить дополнительный контингент гражданской полиции ООН. Это необходимо для своевременной реформы органов безопасности. Кроме того, депутаты предлагают разработать мирный план, в котором будут содержаться предложения о роспуске правительств самопровозглашенных республик Донбасса и передаче управления регионами гражданской переходной администрации под руководством ООН.