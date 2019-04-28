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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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В Ростовской области при падении машины в реку погибли четыре человека

Автомобиль скатился в реку Дон в Ростовской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного УГИБДД ГУ МВД.

В результате происшествия погибли четыре человека. Ведомство пообещало предоставить подробности случившегося позднее.

В МЧС по региону уточнили, что инцидент произошел на окраине города Константиновск. Об этом сообщает «РИА Новости».

На место направили расчеты спасателей, в том числе водолазов, а также кран на базе автомобиля «МАЗ», который поднимет автомобиль на берег.

Теги: Ростовская область, река, погибшие
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