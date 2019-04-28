Застрявшие в Гуанчжоу россияне вылетели в Москву

Туристы из России, застрявшие в аэропорту китайского города Гуанчжоу, вылетели в Москву. Об этом сообщает МИД России со ссылкой на российское генконсульство в Гуанчжоу.

По его данным, после обращения в отдел въезда-выезда управления общественной безопасности Гуанчжоу всем туристам оформили транзитные визы. Китайская сторона заменила билеты на рейс в Урумчи, который вылетел в 18:50 (13:50 мск). Оттуда туристы отправятся в Москву. Отмечается, что четверо туристов сами купили билеты на рейс в Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что в транзитной зоне Гуанчжоу застряли 27 россиян, включая одного ребенка, следовавших из Индонезии в Москву. Они должны были вылететь рейсом Сhina Southern, однако самолет собирался совершить техническую пересадку в городе Ухань, а у россиян не было китайских виз для перемещения внутри страны.