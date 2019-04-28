В китайском аэропорту на пути в Москву застряла группа россиян

В международном аэропорту города Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун застряла группа российских граждан, которые транзитом направлялись в Москву из Индонезии и Таиланда. Об этом «РИА Новости» сообщил атташе генконсульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин.

С консульством связался один из пассажиров, который рассказал, что всего в транзитной зоне аэропорта застряли 27 человек, в том числе один ребенок.

Как сообщил дипломат, рейс Сhina Southern, которым россияне должны были вылететь в Москву, собирался совершить техническую пересадку в городе Ухань. Из-за нее россияне не смогли вылететь, поскольку у них нет китайской визы для перемещения внутри страны.

Колышкин добавил, что генконсульство направило ноту в главное управление пограничного контроля КНР. «Дело, вроде, сдвинулось с мертвой точки, — сказал он. — Насколько мне известно, у них [российских граждан] уже взяли паспорта и пытаются посмотреть, что там, что можно сделать».