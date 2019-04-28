Зеленский поздравил граждан Украины с Пасхой на двух языках

Зеленский поздравил граждан Украины с Пасхой на двух языках

Победитель второго тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский в Facebook поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.

«Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках планеты, где бы они не находились!» — написал Зеленский. Он отметил, что поздравляет всех граждан страны — жителей Запада, Юга, Востока, Севера и Центра.

«А особенно хочу поздравить тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать — это наши воины и защитники», — добавил он.

Православные отмечают Пасху 28 апреля. Накануне в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, который патриарх Иерусалимский Феофил III передал паломникам.