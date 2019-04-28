Общество , 15:30
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Зеленский поздравил граждан Украины с Пасхой на двух языках
Победитель второго тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский в Facebook поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.
«Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках планеты, где бы они не находились!» — написал Зеленский. Он отметил, что поздравляет всех граждан страны — жителей Запада, Юга, Востока, Севера и Центра.
«А особенно хочу поздравить тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать — это наши воины и защитники», — добавил он.
Православные отмечают Пасху 28 апреля. Накануне в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, который патриарх Иерусалимский Феофил III передал паломникам.