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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Зеленский поздравил граждан Украины с Пасхой на двух языках

Победитель второго тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский в Facebook поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.

«Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках планеты, где бы они не находились!» — написал Зеленский. Он отметил, что поздравляет всех граждан страны — жителей Запада, Юга, Востока, Севера и Центра.

«А особенно хочу поздравить тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать — это наши воины и защитники», — добавил он.

Фотогалерея 
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Фоторепортаж

Православные отмечают Пасху 28 апреля. Накануне в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, который патриарх Иерусалимский Феофил III передал паломникам.

Теги: Владимир Зеленский, поздравление, Пасха
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