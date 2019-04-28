Власти Испании не нашли серьезных нарушений на парламентских выборах

Голосование на досрочных парламентских выборах в Испании, которое началось утром 28 апреля, проходит без серьезных нарушений. Об этом на пресс-конференции объявила заместитель секретаря внутренних дел Исабель Гойкоэчеа, сообщает El Pais.

По ее словам, власти зафиксировали незначительные инциденты на некоторых участках, которые уже находятся под контролем. В частности, по ее словам, речь шла об отсутствии некоторых членов избирательных комиссий и нехватке бюллетеней.

Досрочные парламентские выборы стартовали в 09:00 по местному времени (10:00 мск), избирательные участки проработают до 20:00 (21:00 мск). По их итогам будут избраны 350 членов конгресса депутатов и 208 сенаторов. Проголосовать уже успели премьер Испании Педро Санчес, мэр Барселоны Ада Колау и мэр Мадрида Мануэла Кармена. Санчес выразил надежду, что по итогам выборов будет сформировано стабильное правительство, передает La Vanguardia.

Всеобщие выборы должны были пройти в 2020 году, однако из-за того, что депутаты не поддержали проект бюджета королевства, Санчес распустил парламент и перенес выборы на 28 апреля.