Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.

Разумков подчеркнул, что высказывает свое личное мнение. «Мы все выросли на этих фильмах. И было бы комфортнее, если б мы могли их смотреть. <…> Я говорю о старых советских фильмах, на которых в том числе вырос я», — сказал он.

При этом спикер штаба. отметил, что о картинах, «которые рассказывают про доблесть российской армии, особенно если она воюет на востоке» Украины, речь не идет.

Отвечая на вопрос о том, будет ли разрешено российским артистам гастролировать по Украине, Разумков заявил, что по ним «действует законодательство». «Если будут инициированы изменения в него, тогда будет изменена ситуация», — сказал он.