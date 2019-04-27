Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на японском острове Хоккайдо. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр стихии находился в 145 км к юго-востоку от города Саппоро. Очаг землетрясения залегал на глубине 100 км.

Данных о разрушениях и жертвах не поступало.

В последний раз сейсмологи фиксировали на Хоккайдо землетрясение магнитудой 6,2 в начале марта текущего года. Тогда глубина залегания очага землетрясения составила 10 км, эпицентр подземных толчков залегал недалеко от города Немуро.