Медведев поручил усовершенствовать графики работы детских садов и школ

Премьер-министр правительства Дмитрий Медведев поручил правительству до 1 июля 2019 года проработать вопрос качества и графиков работы детских садов и школ. Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина перечне поручений главы кабмина, который был составлен по итогам форума «Национальные проекты — этап «реализация».

В частности, поручение адресовано трем ведомствам: Минпросвещения, Минкультуры и Минздраву, а также губернатору Новгородской области Андрею Никитину, который назначен руководителем рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Социальная политика».​

Таким образом правительство рассчитывает сделать график работы более гибким, что позволит родителям забирать детей из детских садов и школ в более удобное для них время.

Помимо прочего, высшим должностным лицам регионов до 31 мая поручено проанализировать графики работы учреждений здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры. По результатам общественного обсуждения должны быть приняты меры для обеспечения работы указанных учреждений в рамках «семейного графика».