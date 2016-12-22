Матвиенко пристыдила не обеспечившие школы теплыми туалетами регионы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась тем, что в Дагестане, Бурятии и Забайкальском крае еще не во всех школах есть теплые туалеты. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Конечно, школа школе рознь, и цена вопроса по утеплению школьного туалета разная. Но тем не менее это не космодром построить», — сказала она.

Матвиенко также поручила властям трех регионов подсчитать необходимую сумму для решения проблемы. Она выразила надежду, что премьер-министр Дмитрий Медведев также найдет возможность помочь регионам.

«Это — здоровье детей. Ну, стыдно нам в нашей стране в который раз обсуждать эту проблему», — добавила спикер Совфеда.

В начале года Матвиенко поручила решить проблему с утеплением туалетов в более чем 3 тыс. школ в регионах. Однако на заседании Совфеда 5 декабря вице-спикер Евгений Бушмин заявил, что к началу месяца три региона все еще не решили поставленную задачу. Он рассказал, что в Бурятии осталось 60 школ с холодными туалетами, в Дагестане — 254, а в Забайкальском крае — 279. Власти Бурятии и Дагестана пообещали исправить ситуацию в 2019 году, однако власти Забайкалья заявили, что смогут решить проблему только к концу 2020 года.

В конце августа Медведев поручил наказать губернаторов и чиновников, которые не обеспечили школы отапливаемыми санузлами. Он добавил, что персональную ответственность в их отношении введут, если проблему не решат к 1 сентября.