Джазмен Сергей Жилин заявил о порой неожиданных результатах «Голоса»

Сергей Жилин, дирижер джаз-банда «Фонограф», который работает на шоу «Голос.Дети», рассказал корреспонденту РБК, что занимается в программе исключительно музыкой, а потому не имеет отношения к организации процесса голосования в программе.

«Порой складывается так, что тренеры делают свой выбор, на наш взгляд, не всегда может быть верный. Иногда зрители выбирают тоже исполнителя не совсем верно, иногда наоборот все складывается. Порой результаты получаются какие-то неожиданные», — сказал Жилин.

В финале шоу «Голос.Дети», которое выходит на «Первом канале», победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. За нее проголосовали более 56% телезрителей. Однако уже после завершения программы и награждения победительницы «Первый канал» начал проверку результатов голосования, поскольку появились подозрения в возможных нарушениях в пользу одного из участников.