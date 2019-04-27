Си Цзиньпин поздравил Зеленского с победой на выборах

Глава КНР Си Цзиньпин поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Отмечается, что поздравительная телеграмма была направлена в среду, 24 апреля. Си Цзиньпин отметил успехи в развитии двухсторонних отношений и подчеркнул, что Пекин готов укреплять связи с Киевом для улучшения сотрудничества в интересах двух стран.

Во втором туре прошедших 21 апреля президентских выборов на Украине Зеленский набрал рекордные 73,22% голосов и победил действующего президента Петра Порошенко. Его в том числе поздравили Великобритания, Германия, Франция, Белоруссия и США. При этом в Кремле от поздравлений временно воздержались, предложив дождаться «конкретных дел и конкретных шагов» от нового руководства Украины.