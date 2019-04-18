МЧС начало проверку информации о падении самолета в Ленинградской области

МЧС начало проверку информации о падении самолета в Ленинградской области

Спасатели проверяют информацию о падении легкомоторного самолета в Ленинградской области, сейчас они пытаются выяснить вероятное место падения. Об этом РБК сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Информация о падении легкомоторного самолета поступила от очевидцев, сейчас сотрудники МЧС пытаются выяснить место падения самолета», — заявили в ведомстве.

В МЧС отметили, что к поискам привлечены вертолет Ми-8 и беспилотная авиация.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области сообщили ТАСС, что сообщение о падении самолета недалеко от деревни Новинка Тосненского района поступило от очевидцев в 14:00 мск. В поисках задействованы 22 сотрудника МЧС и шесть единиц техники.