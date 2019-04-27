Умерла актриса сериала «Мост» Стефани Шерк

Канадская актриса и модель Стефани Шерк умерла в возрасте 37 лет, передает CNN со ссылкой на ее мужа Демиана Бишира.

Он сообщил, что его супруга скончалась еще 20 апреля, но не уточнил причины смерти.

Журнал People со ссылкой на судмедэкспертов округа Лос-Анджелес сообщает, что актриса покончила с собой.

По информации портала The Blast, 12 апреля Шерк нашли на дне бассейна возле ее дома. Следующие восемь дней она провела в больнице, после чего скончалась.

Стефани Шерк снималась в американской версии сериала «Мост». Также она известна по ролям в фильме «День Святого Валентина», сериалах «Теленовелла» и «C.S.I.: Киберпространство».