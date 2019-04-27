Умерла актриса сериала «Мост» Стефани Шерк

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,74 +0,08 EUR Бирж. 72,17 +0,20 Brent 71,99 -3,95% USD Нал. 65,44 63,52 EUR Нал. 73,16 71,22 USD ЦБ 64,71 +0,03 EUR ЦБ 72,09 -0,02 EUR/USD 1,1150 +0,0020 BTC/USD Бирж. 5 390,90 +169,90 IMOEX 2 563,72 +0,11% RTSI 1 247,01 +0,08% DJIA 26 539,50 +0,29% Nasdaq 8 145,77 +0,33%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+14,94%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+14,94%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 64,71 (+0,03) Quote, 26 апр, 12:22
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 72,09 (-0,02) Quote, 26 апр, 12:22
Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов Общество, 00:34 Умерла актриса сериала «Мост» Стефани Шерк Общество, 00:28 Штаб Зеленского допустил роспуск Рады из-за отсутствия коалиции Политика, 00:04 В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России Политика, 26 апр, 23:59 Все под контролем: что для женщин является самым важным в работе Совместный проект РБК PINK, 26 апр, 23:50 На Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой Общество, 26 апр, 23:48 Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки Политика, 26 апр, 23:38 Путин поручил определить порядок изъятия земли за пожарные нарушения Политика, 26 апр, 23:27 Директор ФБР увидел угрозу со стороны российской разведки Политика, 26 апр, 22:51 Мужчины о трендах: каким станет бизнес будущего «РБК Стиль» и HENDERSON‎, 26 апр, 22:35 Правозащитники заявили о первом деле по закону о фейковых новостях Общество, 26 апр, 22:32 Подозреваемых в избиении отца бойца ММА полицейских уволили Общество, 26 апр, 22:31 Ford назвал расходы на закрытие заводов в России Бизнес, 26 апр, 22:30 Daimler не смог объяснить попадание своего лимузина к Ким Чен Ыну Бизнес, 26 апр, 22:27
Общество ,  
0 
Умерла актриса сериала «Мост» Стефани Шерк

Канадская актриса и модель Стефани Шерк умерла в возрасте 37 лет, передает CNN со ссылкой на ее мужа Демиана Бишира.

Он сообщил, что его супруга скончалась еще 20 апреля, но не уточнил причины смерти.

Журнал People со ссылкой на судмедэкспертов округа Лос-Анджелес сообщает, что актриса покончила с собой.

По информации портала The Blast, 12 апреля Шерк нашли на дне бассейна возле ее дома. Следующие восемь дней она провела в больнице, после чего скончалась.

Стефани Шерк снималась в американской версии сериала «Мост». Также она известна по ролям в фильме «День Святого Валентина», сериалах «Теленовелла» и «C.S.I.: Киберпространство».

Теги: актриса
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter