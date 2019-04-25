При стрельбе около метро «Новые Черемушки» в Москве погибли два человека

При стрельбе около метро «Новые Черемушки» в Москве погибли два человека

На улице около входа на станцию найдены два тела с огнестрельными ранениями. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

Фото: Николай Галкин / ТАСС

В Москве около станции метро «Новые Черемушки» в результате стрельбы погибли два человека, сообщает источник ТАСС.

«У входа на станцию метро «Новые Черемушки» найдены два тела с огнестрельными ранениями», — отметил собеседник агентства.

РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщает, что неизвестный застрелил мужчину и покончил с собой. Также об этом рассказал источник агентства «Москва».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК посоветовали обратиться за комментарием в Следственный комитет.