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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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При стрельбе около метро «Новые Черемушки» в Москве погибли два человека
На улице около входа на станцию найдены два тела с огнестрельными ранениями. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа
Фото: Николай Галкин / ТАСС

В Москве около станции метро «Новые Черемушки» в результате стрельбы погибли два человека, сообщает источник ТАСС.

«У входа на станцию метро «Новые Черемушки» найдены два тела с огнестрельными ранениями», — отметил собеседник агентства.

РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщает, что неизвестный застрелил мужчину и покончил с собой. Также об этом рассказал источник агентства «Москва».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК посоветовали обратиться за комментарием в Следственный комитет.

Материал дополняется

Теги: стрельба, Москва
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