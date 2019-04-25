Общество , 17:44
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При стрельбе около метро «Новые Черемушки» в Москве погибли два человека
На улице около входа на станцию найдены два тела с огнестрельными ранениями. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа
В Москве около станции метро «Новые Черемушки» в результате стрельбы погибли два человека, сообщает источник ТАСС.
«У входа на станцию метро «Новые Черемушки» найдены два тела с огнестрельными ранениями», — отметил собеседник агентства.
РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщает, что неизвестный застрелил мужчину и покончил с собой. Также об этом рассказал источник агентства «Москва».
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК посоветовали обратиться за комментарием в Следственный комитет.