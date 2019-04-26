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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Минкультуры утвердило дату выхода фильма Озона о католическом священнике

Замминистра культуры Павел Степанов подписал прокатное удостоверение на фильм ​Франсуа Озона «По воле божьей». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

«Картина выйдет в широкий прокат 29 апреля 2019 года с рейтингом фильма 18+», — сказали в пресс-службе.

Ранее компания-прокатчик A-ONE сообщала, что Минкультуры рекомендовало перенести выход фильма «по воле божьей» на 29 апреля. При этом компания планировала релиз картины на 25 апреля.

В министерстве рассказали, что задержка с выдачей прокатного удостоверения произошла из-за того, что прокатчик поздно подал на него документы. В ведомстве подчеркнули, что это не связано со Страстной неделей и Пасхой.

В Минкультуры добавили, что специалистам нужно было провести дополнительную экспертизу, так как содержание фильма может противоречить закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Фильм «По воле божьей» посвящен католическому священнику Бернаре Прейно из Лиона, которого в 2017 году обвинили в растлении несовершеннолетних. Картина завоевала Гран-при жюри Берлинского кинофестиваля.

Теги: Минкультуры, прокатное удостоверение, Фильм
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