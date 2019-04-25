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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Минкультуры опровергло связь переноса фильма о священнике с Пасхой

Минкультуры не направляло прокатчикам письмо с просьбой перенести выход фильма Франсуа Озона «По воле Божьей» в прокат, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

«Задержка с выдачей прокатного удостоверения фильму Франсуа Озона связана с тем, что прокатчик поздно подал документы на его получение, и у специалистов Минкультуры не было достаточно времени, чтобы провести экспертизу картины», — сказали в пресс-службе. Там пояснили, что дополнительная экспертиза необходима, поскольку содержание киноленты может противоречить закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», и он должен выйти с возрастным рейтингом 18+.

«Выдача прокатного удостоверения не связана со Страстной неделей и праздником Великой Пасхи, как об этом пишут некоторые СМИ», — подчеркнули в пресс-службе.

Компания A-ONE, прокатчик фильма «По воле Божьей», сообщила РБК, что Минкультуры рекомендовало перенести релиз фильма на 29 апреля. «Прокатное удостоверение на фильм с датой старта 25 апреля Министерством культуры не подписано, порекомендовали перенести релиз на 29 апреля», — говорится в сообщении.

Представитель A-ONE Алена Опрокиднева в разговоре с РБК уточнила, что официальных писем от Минкультуры не поступало, рекомендация о переносе даты была озвучена в телефонном разговоре.

В реестре прокатных удостоверений Минкультуры данных о фильме «По воле Божьей» нет. По словам Опрокидневой, выдать прокатное удостоверение на фильм с новой датой — 29 апреля — в Минкультуры пообещали в пятницу, 26 апреля. Опрокиднева уточнила, что прокатчик ленты направил в Минкультуры документы 10 апреля и запрашивал прокатное удостоверение на фильм с возрастным рейтингом 18+. Между тем в расписании кинотеатров сеансы этого фильма на вечер четверга, 25 апреля, стоят.

В пресс-службе объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» РБК сообщили, что показы фильма, запланированные на 25–28 апреля, отменены. «В связи с поступившим сегодня уведомлением от прокатчика об отсутствии у него прокатного удостоверения мы отменили показы фильма «По воле Божьей», запланированные на период с 25 по 28 апреля», — сказали в пресс-службе.

РБК запросил комментарий киносетей «Каро» и «Киномакс».

В фильме рассказывается о католическом священнике Бернаре Прейно из Лиона, которого в 2017 году обвинили в растлении несовершеннолетних. Международная премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале в 2019 году, картина получила Гран-при жюри фестиваля.

Теги: Минкультуры, Фильм, священник
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