Минкультуры опровергло связь переноса фильма о священнике с Пасхой

Минкультуры не направляло прокатчикам письмо с просьбой перенести выход фильма Франсуа Озона «По воле Божьей» в прокат, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

«Задержка с выдачей прокатного удостоверения фильму Франсуа Озона связана с тем, что прокатчик поздно подал документы на его получение, и у специалистов Минкультуры не было достаточно времени, чтобы провести экспертизу картины», — сказали в пресс-службе. Там пояснили, что дополнительная экспертиза необходима, поскольку содержание киноленты может противоречить закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», и он должен выйти с возрастным рейтингом 18+.

«Выдача прокатного удостоверения не связана со Страстной неделей и праздником Великой Пасхи, как об этом пишут некоторые СМИ», — подчеркнули в пресс-службе.

Компания A-ONE, прокатчик фильма «По воле Божьей», сообщила РБК, что Минкультуры рекомендовало перенести релиз фильма на 29 апреля. «Прокатное удостоверение на фильм с датой старта 25 апреля Министерством культуры не подписано, порекомендовали перенести релиз на 29 апреля», — говорится в сообщении.

Представитель A-ONE Алена Опрокиднева в разговоре с РБК уточнила, что официальных писем от Минкультуры не поступало, рекомендация о переносе даты была озвучена в телефонном разговоре.