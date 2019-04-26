Трамп назвал себя молодым энергичным человеком

Президент США Дональд Трамп, которому в июне исполнится 73 года, назвал себя «молодым, энергичным человеком», сообщает Associated Press.

«Я просто чувствую себя молодым. Я так молод. Просто не могу поверить», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, в каком возрасте человек становится уже слишком стар для того, чтобы быть президентом.

​Трамп также усомнился в физических кондициях объявившего о своем намерении побороться за президентский пост 76-летнего Джо Байден. «А вот я смотрю на Джо. Не знаю, не уверен», — сказал Трамп.

В свою очередь Байден в интервью ABC скептически отозвался о молодости и энергичности Трампа.