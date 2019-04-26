Трамп опроверг информацию об оплате лечения американца в КНДР

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что страна не платила КНДР $2 млн за лечение заключенного в северокорейской тюрьме американского студента Отто Уормбира.

«Никакие деньги за Отто Уормбира Северной Корее не выплачивались, ни $2 млн долларов, ни сколько-нибудь еще. Это не администрация Обамы, которая заплатила $1,8 млн за четырех заложников, или обменяла пятерых заключенных, которые вскоре вернулись к боевым действиям, на предателя сержанта Бергдала», — заявил Трамп.

Как рассказал Assosiated Press бывший представитель американского правительства 26 апреля, Северная Корея настаивает, чтобы США заплатили $2 млн долларов за лечение Уормбира, который впал в кому после ареста в 2017 году.

По его словам, американский дипломат, который ездил в КНДР, чтобы увезти 21-летнего студента, подписал соглашение об оплате лечения в 2017 году. Представитель США действовал по распоряжению Дональда Трампа.

При этом, пишет The Washington Post, счет оставался без оплаты в течение всего года. По утверждению газеты, неясно оплатила ли администрация Трампа его позже и поднимался ли этот вопрос во время подготовки президента к двум саммитам с Ким Чен Ыном. Белый дом отказался дать комментарий изданию.