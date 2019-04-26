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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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WP узнала о выставленном КНДР счете на $2 млн за лечение студента из США

Власти Северной Кореи выставили США счет на $2 млн за стационарное лечение американского студента Отто Уормбиера, который провел полтора года в заключении на территории КНДР. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.

По их словам, в 2017 году, когда американский дипломат прибыл в Северную Корею для того, чтобы забрать на родину находившегося в тюрьме Уормбиера, им был подписан договор. В нем говорилось, что Вашингтон обязуется выплатить Пхеньяну $2 млн за лечение студента.

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Подписание документа, как уточнило издание, произошло по поручению президента США Дональда Трампа, после чего северокорейские власти разрешили забрать Уормбиера в Штаты. Источники отмечают, что этот счет поступил в Минфин США, однако на протяжении всего 2017 года оставался неоплаченным. «Неясно, оплатила ли позже администрация Трампа этот счет или же этот вопрос был затронут во время подготовки к двум саммитам между Трампом и Ким Чен Ыном (лидером Северной Кореи)», — пишет газета.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать эту информацию. «Мы не комментируем переговоры о заложниках, именно поэтому они были настолько успешными», — заявила она.

Теги: КНДР, студент
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