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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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В Петербурге задержали обвиняемого в избиении начальницы поезда адвоката

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали адвоката, которого заподозрили в избиении начальника пассажирского поезда и попытке ударить проводницу. Об этом сообщается в канале Следственного комитета в мессенджере «ТамТам».

«Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок. Проводница сделала ему замечание, после чего он попытался ударить ее, однако она увернулась.

Затем его попыталась успокоить начальница поезда, но адвокат нанес ей несколько ударов руками и ногами. Мужчину задержали, ему уже предъявили обвинение.

На кадрах, опубликованных СКР, видно, что мужчина начал бить руками начальницу поезда, после чего она ответила ему пощечиной. После этого адвокат нанес несколько ударов ногой. Согласно кадрам с камеры видеонаблюдения, инцидент произошел 11 марта.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР добавляет, что адвокату предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213, п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (хулиганство, совершенное на железнодорожном транспорте, и умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, из хулиганских побуждений). По данным управления, поезд ехал из Санкт-Петербурга в Вологду. Начальница поезда получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Теги: Санкт-Петербург, пассажирский поезд, адвокат
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