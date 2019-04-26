В Петербурге задержали обвиняемого в избиении начальницы поезда адвоката

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали адвоката, которого заподозрили в избиении начальника пассажирского поезда и попытке ударить проводницу. Об этом сообщается в канале Следственного комитета в мессенджере «ТамТам».

«Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок. Проводница сделала ему замечание, после чего он попытался ударить ее, однако она увернулась.

Затем его попыталась успокоить начальница поезда, но адвокат нанес ей несколько ударов руками и ногами. Мужчину задержали, ему уже предъявили обвинение.