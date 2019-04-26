Самолет «Аэрофлота» вернулся в Ригу из-за столкновения с птицей

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Рига — Москва, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Риги.

«Могу подтвердить, что самолет только что приземлился. Но почему экипаж принял решение вернуться, нужно уточнить в авиакомпании», — сказала представитель аэропорта.

В авиакомпании РБК сообщили, что приземление прошло штатно. «Командир экипажа принял решение вернуть самолет в аэропорт вылета. В 15:30 самолет приземлился там штатно. Причины и обстоятельства выясняются», — сообщили РБК в пресс-служба «Аэрофлота», указав, что лайнер приземлился «по технической причине». Перевозчик уточнил, что пассажиры будут отправлены другим рейсом, они обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота».

Как уточнил «РИА Новости» представитель «Аэрофлота» Никита Федоров, экстренная посадка самолета произошла из-за столкновения с птицей, никто из пассажиров не пострадал.

Ранее самолет AzurAir, вылетевший из Красноярска в Таиланд, вернулся в аэропорт из-за неисправности в двигателе. Приземление прошло штатно. Все пассажиры были размещены в гостинице.