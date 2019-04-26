Умер отец погибшего в авиакатастрофе футболиста «Кардифф Сити»

Орасио Сала, отец погибшего в авиакатастрофе нападающего ФК ​«Кардифф Сити» Эмилиано Сала, умер от остановки сердца. Об этом сообщает радиостанция La Red.

Он скончался в своем доме в аргентинском городе Прогресо. «Новая печальная новость, умер отец Эмилиано Сала. Он не смог преодолеть смерть своего сына», — сказал радиостанции глава общины города Хулио Мюллер.

El Сonfidencial добавляет, что Орасио Сала было 58 лет. По данным издания, у него случился сердечный приступ, но скорая помощь не успела его спасти.

21 января с радаров пропал самолет, который пролетал над Ла-Маншем. В нем находился нападающий валлийского футбольного клуба ​«Кардифф Сити» Эмилиано Сала. 4 февраля поисковики нашли обломки лайнера на дне пролива. Футболист и пилот погибли.