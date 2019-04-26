США начали расследование в отношении Ford из-за выбросов

Минюст США начал уголовное расследование в отношении Ford, связанное с сертификацией вредных выбросов автомобилей компании. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление автопроизводителя.

При этом Ford подчеркивает, что расследование не связано с применением ПО, которое может намеренно искажать показатели выбросов, как это было в случае с Volkswagen. Отмечается, что компания сама предоставила информацию для расследования американским властям.​

В феврале Ford сообщал, что нанял сторонних экспертов для проверки информации сотрудников о том, что производитель предоставляет клиентам и регуляторам неверные данные о вредных выбросах своих автомобилей. Как уточнялось, компания добровольно заявила об этой ситуации американским регуляторам и что она сама точно не знает, к каким последствиям приведет проверка.​

На протяжении нескольких лет власти США вели похожее расследование в отношении Volkswagen — в итоге выяснилось, что ПО автопроизводителя, которое устанавливалось на автомобили, занижало показатели вредных выбросов. В итоге компания заплатила несколько миллиардов долларов штрафа в Германии и в США, а в отношении топ-менеджеров производителя было открыто уголовное производство.