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Бизнес ,  
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Ford решил проверить показатели вредных выбросов своих автомобилей

Автоконцерн Ford нанял сторонних экспертов для проверки сообщений сотрудников о том, что производитель предоставляет клиентам и регуляторам неверные данные о вредных выбросах своих автомобилей. Об этом Reuters сообщила вице-президент компании по инженерным исследованиям в области экологической безопасности Ким Питтель.

По ее словам, осенью компания наняла для независимого расследования юридическую компанию Sidley Austin. Она проверит возможные расхождения в расчетах, которые используются для получения данных о выбросах и экономии топлива в автомобилях Ford.

Питтель подчеркнула, что компания добровольно сообщила об этой ситуации американским регуляторам и что она сама точно не знает, к каким последствиям приведет проверка.​

«Мы не можем предсказать результат и не можем гарантировать, что он не окажет на нас неблагоприятного материально эффекта», — резюмировала вице-президент.

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Немецкий суд оштрафовал Volkswagen на €1 млрд из-за «дизельгейта»

Ранее немецкий суд оштрафовал автоконцерн Volkswagen на €1 млрд в рамках «дизельгейта» — выяснилось, что компания для обхода экологических тестов в США на протяжении нескольких лет устанавливала на дизельные автомобили программное обеспечение, которое занижало реальные показатели выбросов в атмосферу вредных веществ. Входящий в концерн автопроизводитель Audi также был оштрафован на €800 тыс.

Теги: Ford, вредные выбросы, проверка
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