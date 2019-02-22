Ford решил проверить показатели вредных выбросов своих автомобилей

Автоконцерн Ford нанял сторонних экспертов для проверки сообщений сотрудников о том, что производитель предоставляет клиентам и регуляторам неверные данные о вредных выбросах своих автомобилей. Об этом Reuters сообщила вице-президент компании по инженерным исследованиям в области экологической безопасности Ким Питтель.

По ее словам, осенью компания наняла для независимого расследования юридическую компанию Sidley Austin. Она проверит возможные расхождения в расчетах, которые используются для получения данных о выбросах и экономии топлива в автомобилях Ford.

Питтель подчеркнула, что компания добровольно сообщила об этой ситуации американским регуляторам и что она сама точно не знает, к каким последствиям приведет проверка.​

«Мы не можем предсказать результат и не можем гарантировать, что он не окажет на нас неблагоприятного материально эффекта», — резюмировала вице-президент.