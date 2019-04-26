Офицер индийских ВМС погиб при пожаре на авианосце «Викрамадитья»

Офицер индийских ВМС погиб при пожаре на авианосце «Викрамадитья»

При пожаре на авианосце «Викрамадитья», который ранее был передан Россией, погиб офицер Военно-морских сил Индии, капитан-лейтенант Д.С.Чаухан, сообщается на сайте правительства Индии.

Пожар произошел утром 26 апреля, когда корабль «Викрамадитья» возвращался в порт города Карвар, где он базируется. Экипажу удалось справиться с возгоранием без серьезного ущерба для авианосца.

Д.С.Чаухан тушил пожар вместе с другими членами команды. Надышавшись дымом, он потерял сознание. Капитана немедленно эвакуировали в военно-морской госпиталь в Карваре, однако спасти его не удалось.

Сейчас Комиссия по расследованиям занимается выяснением обстоятельств пожара.