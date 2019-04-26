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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Офицер индийских ВМС погиб при пожаре на авианосце «Викрамадитья»

При пожаре на авианосце «Викрамадитья», который ранее был передан Россией, погиб офицер Военно-морских сил Индии, капитан-лейтенант Д.С.Чаухан, сообщается на сайте правительства Индии.

Пожар произошел утром 26 апреля, когда корабль «Викрамадитья» возвращался в порт города Карвар, где он базируется. Экипажу удалось справиться с возгоранием без серьезного ущерба для авианосца.

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Д.С.Чаухан тушил пожар вместе с другими членами команды. Надышавшись дымом, он потерял сознание. Капитана немедленно эвакуировали в военно-морской госпиталь в Карваре, однако спасти его не удалось.

Сейчас Комиссия по расследованиям занимается выяснением обстоятельств пожара.

Корабль «Викрамадитья» — это модернизированный российский авианосец «Адмирал Горшков», спущенный на воду в 1982 году. Он был ​ продан Индии в 2004 году. Индийская сторона получала судно бесплатно, однако должна была оплатить его модернизацию. Корабль реконструировали на «Севмаше», в ноябре 2013 года его приняли в состав индийского флота. Сейчас это единственный авианосец индийских ВМС.

Теги: Пожар, Индия, авианосец
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