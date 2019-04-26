Офицер индийских ВМС погиб при пожаре на авианосце «Викрамадитья»

При пожаре на авианосце «Викрамадитья», который ранее был передан Россией, погиб офицер Военно-морских сил Индии, капитан-лейтенант Д.С.Чаухан, сообщается на сайте правительства Индии.
Пожар произошел утром 26 апреля, когда корабль «Викрамадитья» возвращался в порт города Карвар, где он базируется. Экипажу удалось справиться с возгоранием без серьезного ущерба для авианосца.
Д.С.Чаухан тушил пожар вместе с другими членами команды. Надышавшись дымом, он потерял сознание. Капитана немедленно эвакуировали в военно-морской госпиталь в Карваре, однако спасти его не удалось.
Сейчас Комиссия по расследованиям занимается выяснением обстоятельств пожара.