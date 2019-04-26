Путин заявил о росте инвестиций с Кипра из-за возврата капитала в Россию

Репатриация российских капиталов составляет значительную часть инвестиций Кипра в России, их объем достиг $148 млрд. Об этом заявил президент Владимир Путин в начале встречи со своим кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом. Стенограмма их переговоров размещена на сайте Кремля.

«Следует отметить, конечно, большие, очень солидные инвестиционные потоки. Мы понимаем, что в значительной степени это репатриация российских капиталов с Кипра, но все-таки $148 млрд, которые пришли в российскую экономику с Кипра, — это серьезная цифра», — сказал российский лидер.

Прямые российские инвестиции в кипрскую экономику составляют $166 млрд, добавил он. Глава государства отметил, что не знает, какая другая страна вкладывает в Кипр больше. Он подчеркнул, что по итогам минувшего года товарооборот между Москвой и Никосией увеличился почти на 154% «несмотря на какие бы то ни было внешние сложности».

«В любом случае, повторяю, у нас отношения развиваются весьма позитивно. Мы этому рады, и я рад нашей новой встрече», — заключил Путин.

Анастасиадис в свою очередь поблагодарил Путина за поддержку, которую Россия оказывает Кипру, в частности, за кредит, который Москва предоставила «в трудные для Кипра времена», а также за поставленные вооружения.