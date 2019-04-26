Силуанов назвал сроки второго платежа Венесуэлы по долгу в $3 млрд

Венесуэла должна провести второй платеж по долгу перед Россией до конца 2019 года, заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет о $200 млн, Россия рассчитывает на выплату осенью. На вопрос об опасениях Москвы из-за возможных задержек со стороны Каракаса Силуанов напомнил, что прошлый платеж Венесуэла провела в период, «когда никаких штрафных санкций не накладывается».

Несколько дней назад министр сообщил, что Венесуэла, хоть и с опозданием, успела перевести платеж более чем в $100 млн по кредиту в $3 млрд. Российские власти опасались, что у Каракаса возникнут трудности с оплатой из-за ситуации в стране.

По расчетам Reuters от августа 2017 года, с 2006 года правительство России и госкомпания «Роснефть» предоставили Венесуэле кредиты или кредитные линии на общую сумму не менее $17 млрд. В январе 2019 года Мадуро пообещал, что его страна выполнит все обязательства перед Россией.

