Синоптики сообщили о погоде на Пасху

В ночь на 28 апреля, когда празднуется православная Пасха, в европейской части России, по данным центра погоды «Фобос», ожидается похолодание, краткосрочные дожди, возможны грозы, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Москве 27 апреля еще будет тепло — около плюс 20 градусов. Ночью ожидается кратковременный дождь. Синоптики не исключают грозы. Днем 28 апреля воздух прогреется до плюс 12 градусов, при этом будет солнечно.

Похожая погода ожидается в Санкт-Петербурге — в субботу температура воздуха поднимется до плюс 20–22 градусов, пройдут дожди. В воскресенье начнется похолодание — будет около плюс 9–11 градусов.

Дождей стоит ждать в Поволжье, Черноземье, Западной Сибири и на Урале. На юге Дальнего Востока сохранится облачная погода с температурой до плюс 24 градусов, без осадков. В северном регионе дожди ожидаются в Республике Коми.