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Starbucks $89 (+15,72%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Синоптики сообщили о погоде на Пасху

В ночь на 28 апреля, когда празднуется православная Пасха, в европейской части России, по данным центра погоды «Фобос», ожидается похолодание, краткосрочные дожди, возможны грозы, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Москве 27 апреля еще будет тепло — около плюс 20 градусов. Ночью ожидается кратковременный дождь. Синоптики не исключают грозы. Днем 28 апреля воздух прогреется до плюс 12 градусов, при этом будет солнечно.

Похожая погода ожидается в Санкт-Петербурге — в субботу температура воздуха поднимется до плюс 20–22 градусов, пройдут дожди. В воскресенье начнется похолодание — будет около плюс 9–11 градусов.

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Дождей стоит ждать в Поволжье, Черноземье, Западной Сибири и на Урале. На юге Дальнего Востока сохранится облачная погода с температурой до плюс 24 градусов, без осадков. В северном регионе дожди ожидаются в Республике Коми.

Теплый воздух, отмечают синоптики, сохранится лишь в южных регионах. В Краснодаре, Ставрополе, Ростове-на-Дону на выходных ожидается до 25 градусов выше ноля. В Сочи и Ялте — до плюс 19 градусов.

Теги: Москва, погода, Санкт-Петербург, Пасха
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