Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибыли

В первом квартале 2019 года чистая прибыль Amazon составила рекордные $3,56 млрд, говорится в отчете компании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($1,6 млрд) этот показатель вырос более чем в два раза. Как отмечает CNN, таким образом чистая прибыль Amazon превышает $1 млрд шестой квартал подряд, причем уже четыре квартала подряд она становится рекордной.

Квартальная выручка компании составила почти $60 млрд — рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В процентном выражении такое увеличение выручки стало минимальным с 2015 года — CNN называет это «небольшим знаком замедления машины зарабатывания денег Amazon».

В 2018 году чистая прибыль Amazon составила $10,1 млрд, увеличившись более чем в 3 раза по сравнению с 2017 годом. Выручка в годовом выражении увеличилась на 30% — до $232,9 млрд.

