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Starbucks $89 (+15,72%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Бизнес ,  
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Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибыли

В первом квартале 2019 года чистая прибыль Amazon составила рекордные $3,56 млрд, говорится в отчете компании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($1,6 млрд) этот показатель вырос более чем в два раза. Как отмечает CNN, таким образом чистая прибыль Amazon превышает $1 млрд шестой квартал подряд, причем уже четыре квартала подряд она становится рекордной.

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Квартальная выручка компании составила почти $60 млрд — рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В процентном выражении такое увеличение выручки стало минимальным с 2015 года — CNN называет это «небольшим знаком замедления машины зарабатывания денег Amazon».

В 2018 году чистая прибыль Amazon составила $10,1 млрд, увеличившись более чем в 3 раза по сравнению с 2017 годом. Выручка в годовом выражении увеличилась на 30% — до $232,9 млрд.
 

Теги: Amazon, прибыль, отчет
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